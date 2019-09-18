Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».
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«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»

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«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» в ЛЕ, «Сент-Этьен» уступил «Генту»

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«Гент» – «Сент-Этьенн»: чьи шансы весомее?

Все про Спорт рувчера в 06:06

«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

Спорт-Экспресс16:53
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
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Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников

Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников.
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
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В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
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Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
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Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

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Газета.Ru 16:45
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Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика

США одобрили военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Шоу-бизнес

Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге

Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro 17 сентября в 04:20
Армия и оружие

США и Турция планируют создать постоянные военные базы в Сирии

Турция считает необходимым создать с Соединенными Штатами на северо-востоке Сирии постоянные военные базы для контроля за ситуацией в этом регионе.
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Описанное в Библии царство нашли благодаря меди в Аравийской пустыне

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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия вчера в 06:15
Футбол

Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
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Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»

Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
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Сахалинцам расскажут, зачем нужны библиотеки в «эпоху гугла»

В ходе активного обсуждения участники мероприятия поближе познакомятся с историей библиотек, узнают о том, какую роль они играют в "эпоху гугла" и какие перспективы открывают перед людьми, стремящимися к постоянной интеллектуальной и творческой самореализации.
Сахалин.Инфо 19:30
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

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Задержан бывший вице-президент «Анжи»

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни

Пожарные ликвидировали пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк".
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Армия и оружие

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Армия и оружие

КНДР готовится спустить на воду новую подлодку

По предварительным данным, субмарина может нести баллистические ракеты Северная Корея ведет активную подготовку к спуску на воду новой подводной лодки, которая, предположительно, может нести на борту баллистические ракеты, передает ТАСС.
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Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

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Пациент три дня плутал в подвале красноярской больницы

Родственники добились разрешения на обследование территории больницы. В подвале медучреждения пропавший и был обнаружен.
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Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
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Футбол

«Краснодар» пропустил пять голов в стартовом матче Лиги Европы

Матч первого тура группового турнира Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем» завершился крупным поражением российского клуба со счетом 0:5. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.
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Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
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Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы

В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
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Алексей Шапошников может снова стать спикером Мосгордумы

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