Футбол
Спорт-Экспресс«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Общество
Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников
Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников.
Коммерсантъ 18:36
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
Чемпионат 12:39
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro 17 сентября в 04:20
Армия и оружие
США и Турция планируют создать постоянные военные базы в Сирии
Турция считает необходимым создать с Соединенными Штатами на северо-востоке Сирии постоянные военные базы для контроля за ситуацией в этом регионе.
Политическая Экспертиза 15:09
Наука
Описанное в Библии царство нашли благодаря меди в Аравийской пустыне
Телеканал 360° 13:27
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия вчера в 06:15
Футбол
Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
ФАН 19:34
Политика
Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»
Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Кино
Сахалинцам расскажут, зачем нужны библиотеки в «эпоху гугла»
В ходе активного обсуждения участники мероприятия поближе познакомятся с историей библиотек, узнают о том, какую роль они играют в "эпоху гугла" и какие перспективы открывают перед людьми, стремящимися к постоянной интеллектуальной и творческой самореализации.
Сахалин.Инфо 19:30
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском 13:31
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Происшествия
В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни
Пожарные ликвидировали пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк".
Российская газета 15:56
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Армия и оружие
КНДР готовится спустить на воду новую подлодку
По предварительным данным, субмарина может нести баллистические ракеты Северная Корея ведет активную подготовку к спуску на воду новой подводной лодки, которая, предположительно, может нести на борту баллистические ракеты, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:03
Происшествия
Пациент три дня плутал в подвале красноярской больницы
Родственники добились разрешения на обследование территории больницы. В подвале медучреждения пропавший и был обнаружен.
Sibnet Новости 08:16
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Футбол
«Краснодар» пропустил пять голов в стартовом матче Лиги Европы
Матч первого тура группового турнира Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем» завершился крупным поражением российского клуба со счетом 0:5. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.
РБК 14:54
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Автоспорт
Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы
В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52
Политика
Алексей Шапошников может снова стать спикером Мосгордумы
Говорит Москва вчера в 12:59