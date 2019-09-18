Футбол
Спорт-Экспресс«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».
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Политика
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Авто
Toyota выпустила кабриолет для императора
Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses вчера в 12:46
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:20
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Народная артистка СССР скончалась на 81-м году жизни. Примадонна оперной сцены родилась в Ленинграде в 1939 году.
Телеканал Санкт-Петербург 03:49
Культура
Микки Рурк требует похоронить его в украинском селе
В рамках интервью изданию «Сегодня» звезда «Девяти с половиной недель» и «Дикой орхидеи» признался, что хочет найти свое последнее пристанище в украинском селе.
Bimru.ru 03:58
Гаджеты
В России начались продажи нового iPhone
Ведомости 03:23
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Здоровье
Главврач калининградского кардиоцентра рассказал, как укрепить сердце осенью
Осенью обостряются хронические сердечные заболевания.
Клопс 04:54
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Армия и оружие
Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны
На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru вчера в 11:17
Авто
Представлен обновленный кроссовер Honda CR-V
Авторевю вчера в 05:17
Финансы
Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»
Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
REGNUM вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Константинова избрали спикером крымского парламента
Владимира Константинова избрали председателем крымского парламента второго созыва.
ФАН 05:02
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Здоровье
Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы распространения этого недуга в России.
Народные новости вчера в 01:32
Игры
Call of Duty: Modern Warfare присвоен рейтинг 17+ за жестокие сцены
Entertainment Software Rating Board присвоила возрастной рейтинг М (17+, «только для взрослых») шутеру Call of Duty: Modern Warfare из-за жестоких сцен в сюжетной кампании, сообщает сайт ESRB.
REGNUM 18 сентября в 07:59