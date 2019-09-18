Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».
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«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

Спорт-Экспрессвчера в 16:53

«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»

Sport24.ruвчера в 16:58

«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» в ЛЕ, «Сент-Этьен» уступил «Генту»

Чемпионатвчера в 16:53

«Вольфсбург» – «Александрия»: что противопоставят украинцы?

Все про Спорт ру18 сентября в 04:43
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Политика

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия

Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Авто

Toyota выпустила кабриолет для императора

Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses вчера в 12:46
Происшествия

На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:20
Игры

Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Народная артистка СССР скончалась на 81-м году жизни. Примадонна оперной сцены родилась в Ленинграде в 1939 году.
Телеканал Санкт-Петербург 03:49
Происшествия

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Вести.Ru 05:47
Культура

Микки Рурк требует похоронить его в украинском селе

В рамках интервью изданию «Сегодня» звезда «Девяти с половиной недель» и «Дикой орхидеи» признался, что хочет найти свое последнее пристанище в украинском селе.
Bimru.ru 03:58
Гаджеты

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости 03:23
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Политика

Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Единоборства

Финкельштейн назвал ерундой жалобу зоозащитников на Нурмагомедова

RT на русском 04:17
Здоровье

Главврач калининградского кардиоцентра рассказал, как укрепить сердце осенью

Осенью обостряются хронические сердечные заболевания.
Клопс 04:54
Политика

Путин приехал на учения «Центр-2019»

Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Армия и оружие

Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны

На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru вчера в 11:17
Авто

Представлен обновленный кроссовер Honda CR-V

Авторевю вчера в 05:17
Финансы

Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»

Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
REGNUM вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика

Константинова избрали спикером крымского парламента

Владимира Константинова избрали председателем крымского парламента второго созыва.
ФАН 05:02
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Здоровье

Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России

Онколог Владимир Алешин оценил масштабы распространения этого недуга в России.
Народные новости вчера в 01:32
Игры

Call of Duty: Modern Warfare присвоен рейтинг 17+ за жестокие сцены

Entertainment Software Rating Board присвоила возрастной рейтинг М (17+, «только для взрослых») шутеру Call of Duty: Modern Warfare из-за жестоких сцен в сюжетной кампании, сообщает сайт ESRB.
REGNUM 18 сентября в 07:59
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