В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».

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Политика МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.

Происшествия Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).

Авто Toyota выпустила кабриолет для императора Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.

Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.

Игры Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.

Культура Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева Народная артистка СССР скончалась на 81-м году жизни. Примадонна оперной сцены родилась в Ленинграде в 1939 году.

Культура Микки Рурк требует похоронить его в украинском селе В рамках интервью изданию «Сегодня» звезда «Девяти с половиной недель» и «Дикой орхидеи» признался, что хочет найти свое последнее пристанище в украинском селе.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Политика Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика Путин приехал на учения «Центр-2019» Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Финансы Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше» Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Волейбол Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Политика Константинова избрали спикером крымского парламента Владимира Константинова избрали председателем крымского парламента второго созыва.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.