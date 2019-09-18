В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».

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Футбол Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».

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