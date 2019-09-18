Футбол
Спорт-Экспресс«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций В социальной сети Facebook начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающие присоединиться к инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.
Коммерсантъ 18:36
Наука
Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды
Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.
Naked Science 12:29
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
Задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, прибыли в Находку сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 22:33
Спорт
Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме
Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: Старый Рэмбо
Сильвестр Сталлоне, бодро завершивший нулевые своеобразной ностальгической трилогией «Рокки Бальбоа», «Рэмбо IV» и «Неудержимые», в десятые годы набранный темп резко сбавил, последовательно превращаясь в собственную бледную тень, что особенно заметно по трилогии «План побега», которая чахла прямо у нас на глазах вместе со своим автором.
КиноКадр 14:12
Происшествия
В Грозном локализовали пожар в торговом центре
Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:02
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Газета.Ru 17 сентября в 04:55
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 15:37
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС 21:59
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Происшествия
Десять тысяч жителей Башкирии остались без света
Уточняется, что отключение электроэнергии произошло в 158 населённых пунктах региона, но к вечеру удалось частично восстановить электроснабжение, и сейчас свет отключен в 79 населённых пунктах, где проживают 10 тысяч 630 человек.
REGNUM 21:10
Армия и оружие
В США высмеяли попытку России построить собственные «Мистрали»
Вечерний курьер 02:39
Авто
Француз Оливье Морне возглавит продажи и маркетинг LADA
Последние пару лет француз занимал руководящую должность в Changan PSA, одной из принадлежащих автоконцерну компаний на территории Китая.
Car.ru 06:50
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03