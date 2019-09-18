Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

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В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» приехал в гости к «Генту».
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Все про Спорт рувчера в 06:06
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