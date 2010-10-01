Общество
Радио МаякГеографический диктант написали в столице
Сегодня Географический диктант напишут более чем на 5,5 тысячах площадок в России и за рубежом. Работы, выполненные на специальных индивидуальных бланках, передадут на проверку экспертам. Узнать результаты можно на сайте "Географического диктанта" после 29 ноября.
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