Общество

REGNUMREGNUMГеологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота

Два рудника с запасами золота, превышающими в пять раз золотой запас Индии, открыли геологи в стране. Об этом 22 февраля сообщает издание India Times. Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
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