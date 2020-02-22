Издание The Economic Times сообщило, что запас обнаруженного месторождения в пять раз превышает имеющийся золотой резерв страны. По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 т золота, передает «Газета.ру».

Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

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