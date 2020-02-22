Общество

ИзвестияИзвестияГеологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

Издание The Economic Times сообщило, что запас обнаруженного месторождения в пять раз превышает имеющийся золотой резерв страны. По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 т золота, передает «Газета.ру».
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Индия опровергла данные о нахождении более 3 тысяч тонн золота

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Фонтанка.Ру07:56
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Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП

Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
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Какая армия сильнее - Российская или Советская?

Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП).
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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова намерена добиваться включения в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказания за непринятие мер по борьбе с борщевиком и амброзией по предложению регионов РФ.
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Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Интерфакс вчера в 11:17
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Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Власти Катара отменили визы для российских граждан

Согласно сведениям МИД РФ, туристы из России и Катара 23 февраля смогут воспользоваться безвизовым режимом, который не предполагает ведение трудовой деятельности, учебы или длительного проживания.
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
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Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
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Трамп прокомментировал заявление СМИ о поддержке Сандерса Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление телеканала CNN о возможных российских источниках финансирования кандидата в президенты Берни Сандреса.
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План на здоровье. Какие обследования надо обязательно проходить мужчинам

Врачи же выделили ряд характерных обследований именно для мужчин, которые представителям сильного пола стоит проходить с профилактической целью.
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Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
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Общество

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Биатлон

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