Общество
ИзвестияГеологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии
Издание The Economic Times сообщило, что запас обнаруженного месторождения в пять раз превышает имеющийся золотой резерв страны. По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 т золота, передает «Газета.ру».
Читать в источнике
Оценить485
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Наука
Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы
Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Культура
Новую акустическую систему установили в Кафедральном соборе
Футбол
«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Виктори»: чьей победы ждать?
«Ньюкасл Джетс» проиграл два последних домашних матча «Мельбурн Виктори», но продолжится ли традиция и 22 февраля – ответ есть в нашем прогнозе.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Технологии
Меньше недели требуется хакерам, чтобы взломать любой российский банк
Исследование компании Positive Technologies показало, что хакерам нужно около пяти дней, чтобы попасть во внутреннюю сеть любого банка.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Экономика
Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП
Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Армия и оружие
Какая армия сильнее - Российская или Советская?
Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП).
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за невырубку борщевика и амброзии
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова намерена добиваться включения в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказания за непринятие мер по борьбе с борщевиком и амброзией по предложению регионов РФ.
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Космос
Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
Общество
Власти Катара отменили визы для российских граждан
Согласно сведениям МИД РФ, туристы из России и Катара 23 февраля смогут воспользоваться безвизовым режимом, который не предполагает ведение трудовой деятельности, учебы или длительного проживания.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Игры
Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Технологии
Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox)
"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Политика
Трамп прокомментировал заявление СМИ о поддержке Сандерса Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление телеканала CNN о возможных российских источниках финансирования кандидата в президенты Берни Сандреса.
Здоровье
План на здоровье. Какие обследования надо обязательно проходить мужчинам
Врачи же выделили ряд характерных обследований именно для мужчин, которые представителям сильного пола стоит проходить с профилактической целью.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Биатлон
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.