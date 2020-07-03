Курс рубля в течение завершающейся укороченной (на один день — из-за голосования по поправкам в Конституцию) рабочей недели преимущественно снижался и в итоге обновил минимумы с середины-конца мая.

Геополитика толкнула рубль к минимумам за 1,5 месяца

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Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19. 137

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 41

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Политика МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала». 41

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков. 19

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 87

Шоу-бизнес Марина Федункив закрутила летний роман с Николаем Басковым Марина Федункив рассказала о новом клипе на песню Love Story, где роль возлюбленного ее героини сыграл «золотой голос России» Николай Басков. 1

Здоровье Где в Самарской области выявили 87 больных коронавирусом 4 июля На 4 июля в Самарской области у 5 137 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 3 079 человек, в том числе 107 за сутки. 451

Космос Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса. 15

Общество ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе. 139

Кино Гарри Поттер появился в комиксе Marvel В комиксах вселенной Марвел нашли всем известного героя писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттера. 3

Общество В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус Более 21 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 33

Здоровье Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы. 476