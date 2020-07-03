Финансы
ПРАЙМГеополитика толкнула рубль к минимумам за 1,5 месяца
Курс рубля в течение завершающейся укороченной (на один день — из-за голосования по поправкам в Конституцию) рабочей недели преимущественно снижался и в итоге обновил минимумы с середины-конца мая.
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Армия и оружие
Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»
Lenta.ru вчера в 03:01
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии
За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате удара молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
РБК 02:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина
Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Политика
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Политика
Еще один Путин станет председателем партии «Народ против коррупции»
Роман Путин, двоюродный племянник президента России, 5 июля возглавит партию "Народ против коррупции" (НПК).
Алтапресс 00:02
Шоу-бизнес
Марина Федункив закрутила летний роман с Николаем Басковым
Марина Федункив рассказала о новом клипе на песню Love Story, где роль возлюбленного ее героини сыграл «золотой голос России» Николай Басков.
Невские Новости вчера в 22:03
Здоровье
Где в Самарской области выявили 87 больных коронавирусом 4 июля
На 4 июля в Самарской области у 5 137 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 3 079 человек, в том числе 107 за сутки.
Kursk.com вчера в 07:08
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
Актуальные Новости 02:06
Общество
ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК 03 июля в 07:27
Кино
Гарри Поттер появился в комиксе Marvel
В комиксах вселенной Марвел нашли всем известного героя писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттера.
CT news 03 июля в 15:08
Происшествия
В Алтайском крае выявили еще 115 зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 4414.
Аргументы и Факты - Алтай 01:50
Авто
Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»
Lenta.ru 01:58
Происшествия
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
РИА Новости вчера в 16:14
Общество
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
Более 21 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК 02:00
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33