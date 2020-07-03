Финансы

ПРАЙМПРАЙМГеополитика толкнула рубль к минимумам за 1,5 месяца

Курс рубля в течение завершающейся укороченной (на один день — из-за голосования по поправкам в Конституцию) рабочей недели преимущественно снижался и в итоге обновил минимумы с середины-конца мая.
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Армия и оружие

Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»

Lenta.ru вчера в 03:01
36
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
214
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
407
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
152
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
41
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Известия 00:14
1,9K
Происшествия

Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии

За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате удара молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
РБК 02:35
140
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
5,9K
Политика

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
41
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
19
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
87
Политика

Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

Lenta.ru вчера в 23:26
169
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
26
Политика

Еще один Путин станет председателем партии «Народ против коррупции»

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, 5 июля возглавит партию "Народ против коррупции" (НПК).
Алтапресс 00:02
42
Шоу-бизнес

Марина Федункив закрутила летний роман с Николаем Басковым

Марина Федункив рассказала о новом клипе на песню Love Story, где роль возлюбленного ее героини сыграл «золотой голос России» Николай Басков.
Невские Новости вчера в 22:03
1
Здоровье

Где в Самарской области выявили 87 больных коронавирусом 4 июля

На 4 июля в Самарской области у 5 137 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 3 079 человек, в том числе 107 за сутки.
Kursk.com вчера в 07:08
451
Космос

Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса

Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
15
Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
Актуальные Новости 02:06
14
Общество

ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК 03 июля в 07:27
139
Кино

Гарри Поттер появился в комиксе Marvel

В комиксах вселенной Марвел нашли всем известного героя писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттера.
CT news 03 июля в 15:08
3
Происшествия

В Алтайском крае выявили еще 115 зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 4414.
Аргументы и Факты - Алтай 01:50
560
Авто

Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»

Lenta.ru 01:58
18
Происшествия

В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка

РИА Новости вчера в 16:14
1
Общество

В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус

Более 21 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:51
33
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
4
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
37
Здоровье

Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ

Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
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Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК 02:00
1
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском 03 июля в 06:33
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