Будьте в Плюсе

Геополитика вмешалась в финансы

В начале года на курсы валют будут влиять те же факторы, которые действовали на протяжении 2021 года.
РИА Новости
Из-за коронавируса в Европе уже введен жесткий локдаун, напоминает РИА Новости.
Smotrim.ru
«Иностранные инвесторы предпочли взять паузу и минимизировать российские риски. Не помогли рынку даже высокие цены на нефть, закрепившиеся выше $80 за баррель»,— отмечает директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов.
Коммерсантъ
По данным отчета Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), по итогам недели, закончившейся 5 января, нетто-отток клиентских средств из фондов, ориентированных на российские акции, составил $22 млн.
Коммерсантъ

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