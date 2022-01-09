«Иностранные инвесторы предпочли взять паузу и минимизировать российские риски. Не помогли рынку даже высокие цены на нефть, закрепившиеся выше $80 за баррель»,— отмечает директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов.
По данным отчета Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), по итогам недели, закончившейся 5 января, нетто-отток клиентских средств из фондов, ориентированных на российские акции, составил $22 млн.
Новые полностью электрические пикапы будут спроектированы так, чтобы обеспечивать легкую перевозку и буксировку тяжелых грузов, а также предлагать клиентам новые функции и диапазон для выполнения самых сложных работ.