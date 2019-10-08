Политика
РИА НовостиGeorgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Гаджеты
Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов
Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Экономика
Малый бизнес Забайкалья получил ещё полмиллиарда рублей на развитие
Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
Театры
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Прибыв на место, супруги Болгаровы обнаружили, что в квартире действительно произошло убийство.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Политика
NYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»
Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как отдельные и не связанные, однако теперь сделан вывод, что речь идет о «скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение».
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
Кино
Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат 10 октября
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что известные российские актеры Прохор Чеховской и Борис Токарев-Хрунов дублируют киноленту якутского режиссера на русский язык в Москве.
Футбол
Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»
Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Культура
Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом
Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Политика
Соловьёв ответил на вопрос о зарплатах гостей своей передачи
Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций».
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Политика
В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.