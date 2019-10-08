Политика

РИА НовостиРИА НовостиGeorgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

РИА Новости09:05

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Известия10:52

«Грузинские авиалинии» намерены взыскать с Москвы компенсацию за запрет полетов в РФ

Интерфакс10:49

Georgian Airways подготовила иск к России на $25 млн за запрет на полеты

РБК11:09

Флагманский авиаперевозчик Грузии требует от России 25 млн долларов из-за запрета полетов

Фонтанка.Ру08:56

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

ТАСС08:26

Грузинская авиакомпания собралась отсудить у России 25 млн долларов

Взгляд.ру08:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Наука

Учеными у свиней обнаружена способность пользоваться инструментами

Evo-rus.com 10:16
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
UfacityNews.ru 01:37
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru 08:43
Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Экономика

Малый бизнес Забайкалья получил ещё полмиллиарда рублей на развитие

Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.
REGNUM 00:39
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
News.ru 12:36
Театры

Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь

Российская газета 10:46
Происшествия

На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве

Прибыв на место, супруги Болгаровы обнаружили, что в квартире действительно произошло убийство.
АСТВ 19:46
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Политика

NYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»

Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как отдельные и не связанные, однако теперь сделан вывод, что речь идет о «скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение».
Ведомости 20:46
Политика

Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов

Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
Кино

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат 10 октября

Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что известные российские актеры Прохор Чеховской и Борис Токарев-Хрунов дублируют киноленту якутского режиссера на русский язык в Москве.
Якутия 24 21:01
Футбол

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Спорт-Экспресс 20:10
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Культура

Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом

Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Российская газета 09:02
Политика

Соловьёв ответил на вопрос о зарплатах гостей своей передачи

Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций».
News.ru 10:54
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Футбол

Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Политика

В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом

ТАСС 06 октября в 17:06
Политика

Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента

Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Общество

Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Коммерсантъ 09:22
Космос

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное