Политика

ИзвестияИзвестияGeorgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск против Министерства транспорта РФ в Европейский суд из-за прекращения полетов. Также перевозчик намерен потребовать $25 млн компенсации, 8 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора авиакомпании Романа Бокерию.
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Georgian Airways подготовила иск к России на $25 млн за запрет на полеты

РБК11:09

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

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«Грузинские авиалинии» намерены взыскать с Москвы компенсацию за запрет полетов в РФ

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Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

РИА Новости09:05

Флагманский авиаперевозчик Грузии требует от России 25 млн долларов из-за запрета полетов

Фонтанка.Ру08:56

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Известия10:52

Грузинская авиакомпания собралась отсудить у России 25 млн долларов

Взгляд.ру08:09
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
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Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
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Чешский кроссовер вошел в число пяти претендентов на приз «Лучший автомобиль Европы 2020 года».
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Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры

По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Россия как ответственная и предсказуемая страна выживет и без СНВ-3, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
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Экс-начальника колонии Кокорина и Мамаева объявили в розыск

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Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Футбол

Памятник Златану Ибрагимовичу установили в Швеции

Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли во вторник, 8 октября в Мальме.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

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Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

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Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
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Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
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Опрос: более половины американцев одобряют процедуру импичмента Трампа

Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе.
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
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Роберта Паттинсона выдвинут на «Оскар» за фильм «Маяк»

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