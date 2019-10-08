Политика
ИзвестияGeorgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск против Министерства транспорта РФ в Европейский суд из-за прекращения полетов. Также перевозчик намерен потребовать $25 млн компенсации, 8 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора авиакомпании Романа Бокерию.
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Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26
Здоровье
Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори
Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Происшествия
Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия 23:00
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
Интерфакс 23:08
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Авто
Skoda Kamiq стал номинантом премии «Лучший автомобиль в Европе»
Чешский кроссовер вошел в число пяти претендентов на приз «Лучший автомобиль Европы 2020 года».
SpeedMe 05:42
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Футбол
Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Нева Спорт вчера в 06:10
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Политика
Россия выживет и без СНВ-3, заявил Антонов
Россия как ответственная и предсказуемая страна выживет и без СНВ-3, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 20:01
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Allboxing.ru 13:45
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Футбол
Памятник Златану Ибрагимовичу установили в Швеции
Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли во вторник, 8 октября в Мальме.
Известия 17:30
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Ugpressa.ru 17:03
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru 11:08
Политика
Опрос: более половины американцев одобряют процедуру импичмента Трампа
Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе.
ТАСС 20:18
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 06 октября в 02:20
Кино
Роберта Паттинсона выдвинут на «Оскар» за фильм «Маяк»
РИА Новости 06:08