Политика

РИА НовостиРИА НовостиGeorgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Georgian Airways подготовила иск к России на $25 млн за запрет на полеты

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Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
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