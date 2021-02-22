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Газета.Ru
Газета.Ru

Георгий Бовт о том, помогут ли карточки остановить рост цен на продукты

Самая известная на сегодня программа продуктовых талонов для бедных (food stamps) – американская, придуманная еще при Франклине Рузвельте.В источнике
Газета.Ru
Маленькая Сызрань
BaltNews.lt
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В России продолжают расти цены на основные продукты питания

ТВКвчера в 10:41

Георгий Бовт о том, помогут ли карточки остановить рост цен на продукты

Газета.Ru00:30

«Больше всего подорожал хлеб». Что происходит с ценами на продукты в Литве

BaltNews.ltвчера в 14:00

В области выросли цены на продукты питания

Тамбов-Информвчера в 13:48

В Самарской области цены на основные продукты питания «оторвались от земли»

Маленькая Сызрань06:52
Интересное

Главы МИД ЕС договорились о расширении персональных санкций против России

Главы МИД стран Европейского союза на встрече в понедельник в Брюсселе принципиально согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, фигуранты санкционного списка пока не обсуждались, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники.
РИА Новости08:13

Лукашенко: Белоруссия создает собственную вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что в республике создают собственную вакцину от коронавируса, которая к осени будет готова.
Газета.Ru07:47

Писатель Джордж Мартин экранизирует роман «Знаки дороги» Роджера Желязны

Сценарий картины напишет Калинда Васкез, работавшая ранее не лентами «Звёздный путь: Дискавери», «Побег из тюрьмы» и «Однажды в сказке» По данным издания «Deadline», 72-летний Джордж Мартин, написавший серию произведений в жанре фэнтези «Песнь Льда и Пламени», станет исполнительным продюсером экранизации романа Роджера Желязны под названием «Дорожные знаки».
Центральная Служба Новостей19 февраля в 07:11

Фондовый рынок США в четверг снизился на статданных

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе и о строительстве домов в январе.
Финмаркет19 февраля в 00:32