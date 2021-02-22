Главы МИД стран Европейского союза на встрече в понедельник в Брюсселе принципиально согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, фигуранты санкционного списка пока не обсуждались, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что в республике создают собственную вакцину от коронавируса, которая к осени будет готова.
Сценарий картины напишет Калинда Васкез, работавшая ранее не лентами «Звёздный путь: Дискавери», «Побег из тюрьмы» и «Однажды в сказке» По данным издания «Deadline», 72-летний Джордж Мартин, написавший серию произведений в жанре фэнтези «Песнь Льда и Пламени», станет исполнительным продюсером экранизации романа Роджера Желязны под названием «Дорожные знаки».
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе и о строительстве домов в январе.