Сборная Бельгии довела преимущество в поединке со сборной России в рамках отбора к Евро-2020 до крупного, но россияне смогли ответить. Нападающий Ромелу Лукаку сделал счёт 4:0. Кевин Де Брейне сделал передачу в штрафную, Лукаку завладел мячом и мощно пробил в нижний угол, сместившись ближе к центру.

Георгий Джикия открыл счёт голам России в игре с Бельгией

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