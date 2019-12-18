Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГерасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
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Валерий Герасимов
В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте.
— Валерий Герасимов, военачальникГазета.Ru 18:59

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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

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