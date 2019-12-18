Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГерасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
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Министерство обороны РФ открыто к равноправному диалогу по вопросам обеспечения военной безопасности

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Красная звездавчера в 17:11

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Глава Генштаба рассказал о характере войн будущего

Известиявчера в 21:50

В Генштабе считают, что предпосылок для крупномасштабной войны до 2050 года нет

ТАССвчера в 17:28

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Российская газетавчера в 18:42

Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к войне

Lenta.ruвчера в 18:30

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

РБКвчера в 17:43

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

RT на русскомвчера в 18:40

Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны

РИА Новостивчера в 16:21
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Депутаты приняли закон о льготных тарифах на тепло для религиозных организаций в Забайкалье

Ранее ZAB.RU писал, что депутат Заксобрания от партии КПРФ Юрий Гайдук на заседании парламента 18 декабря попросил исключить из повестки вопрос о льготных тарифах для религиозных организаций на тепловую энергию в Забайкалье.
Zab.RU вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Отец Зайцева угрожал уничтожить бывшую жену хоккеиста

Маргарита добавила, что сейчас всего боится, поскольку отец ее бывшего мужа угрожал уничтожить ее.
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Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Технологии

В 2021 году российские авиакомпании получат около 200 самолетов МС-21

Минпромторг поставит около 200 первых самолетов МС-21-300 российским авиакомпаниям в 2021 году, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 13:52
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik 16 декабря в 09:21
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
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Киберспорт

Warcraft III: Reforged отложили до 29 января

В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Игромания.ру вчера в 18:34
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия

Российский суд впервые арестовал права требования по кредитам

Сегодня, 18 декабря 2019 года, стало известно, что российский суд впервые арестовал права требования по кредитам.
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«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
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В ДТП на стоянке в Екатеринбурге пострадало шесть машин

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Екатеринбурге произошло массовое ДТП в котором пострадали четыре машины.
REGNUM вчера в 22:52
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
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Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Сотовые операторы предупредили о повышении цен

«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
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Армия и оружие

Китай назвал Российский «Охотник» оружием «умного» беспилотного боя

Военное дело 16 декабря в 06:18
Экономика

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
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Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
Политика

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

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В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Известия 16 декабря в 09:39
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru вчера в 14:10
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 11:01
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru вчера в 05:26
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Валерий Васильевич Герасимов
Военачальник
Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
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