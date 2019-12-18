Армия и оружие
РИА НовостиГерасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
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с чего всё началось
Министерство обороны РФ открыто к равноправному диалогу по вопросам обеспечения военной безопасности
Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны.Красная звездавчера в 17:11
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Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Политика
Депутаты приняли закон о льготных тарифах на тепло для религиозных организаций в Забайкалье
Ранее ZAB.RU писал, что депутат Заксобрания от партии КПРФ Юрий Гайдук на заседании парламента 18 декабря попросил исключить из повестки вопрос о льготных тарифах для религиозных организаций на тепловую энергию в Забайкалье.
Шоу-бизнес
Отец Зайцева угрожал уничтожить бывшую жену хоккеиста
Маргарита добавила, что сейчас всего боится, поскольку отец ее бывшего мужа угрожал уничтожить ее.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Технологии
В 2021 году российские авиакомпании получат около 200 самолетов МС-21
Минпромторг поставит около 200 первых самолетов МС-21-300 российским авиакомпаниям в 2021 году, пишет Российская газета.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Происшествия
Российский суд впервые арестовал права требования по кредитам
Сегодня, 18 декабря 2019 года, стало известно, что российский суд впервые арестовал права требования по кредитам.
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Происшествия
В ДТП на стоянке в Екатеринбурге пострадало шесть машин
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Екатеринбурге произошло массовое ДТП в котором пострадали четыре машины.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Сотовые операторы предупредили о повышении цен
«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Армия и оружие
Китай назвал Российский «Охотник» оружием «умного» беспилотного боя
Экономика
Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам
Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
Общество
Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Политика
Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Общество