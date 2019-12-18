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с чего всё началось

Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

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