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BFM.ru
BFM.ru

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
Российская газета10:33
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Комсомольская правда

Герберт Ефремов опроверг передачу Обамой информации о гиперзвуковом оружии

Комсомольская правда13:24
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Российская газета10:33
Фонтанка.Ру

Конструктор Ефремов ответил Трампу на слова об украденной «супер-пупер-гиперзвуковой ракете». Президент «прокололся» на возрасте

Фонтанка.Ру12:14
Газета.Ru

Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах

Газета.Ru11:52
Вести.Ru

Ефремов объяснил, почему Трамп неправ насчет гиперзвука и Обамы

Вести.Ru11:50
ТАСС

Конструктор ракет Ефремов опроверг передачу Обамой информации РФ о гиперзвуковом оружии

ТАСС11:25
Lenta.ru

Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок

Lenta.ru12:17

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,9K

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
РИА Новости14:44