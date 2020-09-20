Политика
BFM.ruГерберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.Российская газета10:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
США не планируют вывозить свое ядерное оружие из Европы
США не намерены вывозить свое ядерное оружие из Европы, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru 13:20
Общество
В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 05:09
Политика
Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
Паром с одиннадцатью россиянами сел на мель в Финляндии
Пассажирский паром "Аморелла" компании Viking Line 20 сентября сел на мель около Аландских островов в Финляндии.
Российская газета 13:35
Шоу-бизнес
Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
CT news 18 сентября в 08:42
Происшествия
Число погибших в аварии в Воронежской области возросло до пяти
Число погибших в аварии в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
RT на русском 04:19
Общество
Адвокат Ефремова Пашаев признался в получении миллионов от актера
Хорошие новости 07:38
Общество
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Милиция использовала слезоточивый газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих.
Газета.Ru 10:59
Авто
В России выросли цены на автомобили УАЗ
Misanec.ru 08:20
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Российская модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно, сообщает Tatler.
Культуромания 08:34
Общество
Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
Ведомости 04:05
Общество
Умер ведущий телешоу «Русское лото» Михаил Борисов
Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщили в театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.
Интерфакс 02:52
Общество
Вице-премьер Узбекистана умер после заражения коронавирусом
«Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией»,— сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 10:11
Авто
Какая разница между AWD и 4WD: как правильно?
Car.ru вчера в 05:52
Происшествия
В Петербурге нашли коляску с младенцем
Установлено, что в коляске находится девочка, на вид ей около полутора лет. Сейчас ребенок находится в больнице.
Российская газета 10:03
Космос
Столкнется ли огромный астероид TF3 2018 с землей в феврале 2020
Астероид 2018 TF3, впервые замеченный 6 октября 2018 года, относится к группе Аполлона В космосе был обнаружен объект огромных размеров, который несёт потенциальную опасность для нашей планеты.
Vesiskitim.ru 03:00
Здоровье
Названа защищающая от коронавируса ягода
Часто бруснику называют «ягодой долголетия», ведь она содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.
ToDay News Ufa 05:41
Происшествия
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
РИА Новости 11:25
Экономика
В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны
Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru вчера в 06:11
Футбол
Леонид Слуцкий назвал игру «Рубина» против «Спартака» «волевой»
Татар-информ 13:20
Общество
Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.
РИА Новости 12:43
Общество
В сеть слили личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси
Telegram-канал Nexta опубликовал персональные данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, причастных к причинению вреда протестующим.
Первый Севастопольский 07:01
Армия и оружие
Ракетный корабль «Грайворон» впервые вышел в море для испытаний
Специалистам предстоит протестировать все оборудование, механизмы и устройства этого корабля.
Evo-rus.com 01:43
Футбол
Убыток ЦСКА за 2019 год составил 66 млн долларов
ЦСКА показал убыток за 2019 года в размере 66 миллионов долларов.
Евро-футбол.ру вчера в 14:31
Происшествия
На Кубани за сутки зафиксировали 94 новых случая коронавируса
Днем ранее издание KURSK.COM сообщало о 94 инфицированиях коронавирусом в регионе за сутки, умерли в результате болезни 6 пациента.
Kursk.com 04:57
Футбол
Газизов прокомментировал возможный трансфер Орье в «Спартак»
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье и высказался о вероятности его приобретения.
РИА Новости 13:11