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BFM.ru
BFM.ru

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
Российская газета10:33
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Комсомольская правда

Герберт Ефремов опроверг передачу Обамой информации о гиперзвуковом оружии

Комсомольская правда13:24
Вести.Ru

Ефремов объяснил, почему Трамп неправ насчет гиперзвука и Обамы

Вести.Ru11:50
Фонтанка.Ру

Конструктор Ефремов ответил Трампу на слова об украденной «супер-пупер-гиперзвуковой ракете». Президент «прокололся» на возрасте

Фонтанка.Ру12:14
Газета.Ru

Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах

Газета.Ru11:52
Lenta.ru

Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок

Lenta.ru12:17
ТАСС

Конструктор ракет Ефремов опроверг передачу Обамой информации РФ о гиперзвуковом оружии

ТАСС11:25
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Российская газета10:33

Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Цены на жилье восстанавливаются
Коммерсантъ03:01
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Бишкек, Нур-Султан и Минск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" поставила в систему продаж билеты на рейсы из Москвы в Бишкек (Киргизия), Нур-Султан (Казахстан), Минск (Белоруссия), следует из данных в приложении авиакомпании по продаже билетов.
ПРАЙМ14:02

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07
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