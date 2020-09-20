Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.В источнике
С чего всё началось
Фантастам такое в голову не приходит
Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
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