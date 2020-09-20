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BFM.ru
BFM.ru

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
Российская газетавчера в 10:33
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Комсомольская правда

Герберт Ефремов опроверг передачу Обамой информации о гиперзвуковом оружии

Комсомольская правдавчера в 13:24
Lenta.ru

Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок

Lenta.ruвчера в 12:17
ТАСС

Конструктор ракет Ефремов опроверг передачу Обамой информации РФ о гиперзвуковом оружии

ТАССвчера в 11:25
Газета.Ru

Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах

Газета.Ruвчера в 11:52
Вести.Ru

Ефремов объяснил, почему Трамп неправ насчет гиперзвука и Обамы

Вести.Ruвчера в 11:50
Фонтанка.Ру

Конструктор Ефремов ответил Трампу на слова об украденной «супер-пупер-гиперзвуковой ракете». Президент «прокололся» на возрасте

Фонтанка.Рувчера в 12:14
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Российская газетавчера в 10:33

Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю с 22 сентября при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
ТАССвчера в 12:50
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
1,2K

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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