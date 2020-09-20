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Известия

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Российский инженер-конструктор, разработчик гиперзвуковых ракет «Авангард» Герберт Ефремов прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в «краже» технологий гиперзвуковых ракет.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
Российская газетавчера в 10:33
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Lenta.ru

Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок

Lenta.ruвчера в 12:17
РЕН ТВ

Создатель «Авангарда» ответил на заявление Трампа о краже технологий

РЕН ТВ19:03
Известия

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Известия19:15
Комсомольская правда

Как Герберт Ефремов Трампа срезал

Комсомольская правда01:43
Газета.Ru

Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах

Газета.Ruвчера в 11:52
ТАСС

Конструктор ракет Ефремов опроверг передачу Обамой информации РФ о гиперзвуковом оружии

ТАССвчера в 11:25
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Российская газетавчера в 10:33

Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Польша, Литва и Румыния предлагают ЕС дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.
РИА Новости02:59

В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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