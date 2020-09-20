Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
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Российский инженер-конструктор, разработчик гиперзвуковых ракет «Авангард» Герберт Ефремов прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в «краже» технологий гиперзвуковых ракет.В источнике
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Фантастам такое в голову не приходит
Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
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