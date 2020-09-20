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Известия
Известия

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Российский инженер-конструктор, разработчик гиперзвуковых ракет «Авангард» Герберт Ефремов прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в «краже» технологий гиперзвуковых ракет.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком.
Российская газетавчера в 10:33
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Создатель «Авагарда» ответил на заявление Трампа о краже технологий

РЕН ТВ19:03
Известия

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Известия19:15
Комсомольская правда

Герберт Ефремов опроверг передачу Обамой информации о гиперзвуковом оружии

Комсомольская правдавчера в 13:24
Lenta.ru

Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок

Lenta.ruвчера в 12:17
Газета.Ru

Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах

Газета.Ruвчера в 11:52
ТАСС

Конструктор ракет Ефремов опроверг передачу Обамой информации РФ о гиперзвуковом оружии

ТАССвчера в 11:25
Российская газета

Фантастам такое в голову не приходит

Российская газетавчера в 10:33

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily18 сентября в 04:07

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo.
BFM.ru17:52
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