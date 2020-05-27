Политика

Газета.RuГазета.RuГерхард Шредер назвал «карликом» украинского посла

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России.
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Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла

Газета.Ru09:57

Украина назвала подлым заявление бывшего канцлера ФРГ Шредера о после-карлике

Lenta.ru08:33

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал «карликом» посла Украины в Берлине

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Немецкий эксперт прокомментировал слова Шредера, назвавшего посла Украины «карликом»

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В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»

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Шрёдер назвал «карликом» захотевшего Крым посла Украины

Московский Комсомолец04:41

Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику

ТАСС04:11
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Общество

Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ-2020

На 29 и 30 июня запланированы предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры, чтобы основная волна ЕГЭ прошла без сбоев, сообщает Рособрнадзор со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
НДН.инфо 25 мая в 22:15
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Общество

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
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Биатлон

Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону

Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Происшествия

СК заинтересовался ситуацией с расселением аварийного дома в Кстове

Время Н 08:33
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Общество

Допустимым убивать людей за оскорбления посчитал доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Ксенией Собчак высказал мнение о том, что убийство в результате отстаивания собственной чести и достоинства, допустимо.
Live24 06:50
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Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Происшествия

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Политика

Путин призвал использовать опыт «удаленки» после пандемии

Опыт работы в удаленном режиме будет востребован и после пандемии коронавируса, убежден президент РФ Владимир Путин.
Российская газета 10:29
Общество

В дневнике офицера СС нашли данные о тоннах спрятанного нацистами золота

Lenta.ru 10:08
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
Энергетика

Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь»

Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Газета.Ru 03:13
Политика

Путин объявил дату парада Победы

НТР 24 вчера в 08:08
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Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Политика

Оператор «Северного потока-2» отреагировал на угрозу новых санкций

Любые угрозы санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2" являются дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 00:05
Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах

Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом.
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Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
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Футбол

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
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