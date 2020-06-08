Политика
Реальное времяГерхард Шредер остался главой совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" переизбрал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на пост председателя. Первое заседание прошло в пятницу, 5 июня. На нем был также утвержден состав комитетов совета директоров и избраны их председатели, следует из сообщения компании.
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Общество
ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается.
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
РИА Новости 09:35
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Происшествия
В Ростове женщина сбила и протащила полицейского на автомобиле
Женщина отказалась и нажала на газ, протащив несколько метров держащегося за открытую дверь сотрудника ППС.
Российская газета 11:14
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Взгляд.ру 09:38
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Происшествия
В центре Екатеринбурга фургон врезался в толпу пешеходов
В Екатеринбурге в районе перекрестка улиц Малышева — Мамина-Сибиряка произошло ДТП, после которого один из автомобилей въехал в пешеходов.
Европейско-Азиатские новости 11:58
Происшествия
ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание членов наркогруппировки за приобретение и сбыт кокаина на территории Московского региона.
Газета.Ru 12:11
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Происшествия
В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ
В Рязани от полученного огнестрельного ранения скончался солдат, проходивший срочную службу в одной из частей ВДВ, сообщают местные СМИ.
РБК 12:02
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Киберспорт
Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5
Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Здоровье
Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя
Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
Алтайская правда 06:11
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35