Политика

Бизнес журналБизнес журналШредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
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Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09

Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Эхо Москвы04:32

Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Говорит Москва03:16

Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

РБК04:07

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
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Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

REGNUM 06:20
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Общество

В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Авто

Российский Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс вчера в 05:25
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Политика

Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:39
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Здоровье

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 06 июня в 02:18
1,2K
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Политика

Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу

Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Газета.Ru 01:19
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Армия и оружие

Трамп проиграл Москве: России отвели 60 часов на «оккупацию Прибалтики»

Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes.
Ридус 06:29
Кино

Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект

Одна из актрис сериала "Сваты" покинула проект.
Shraibikus News вчера в 16:22
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Религия

Русская православная церковь 8 июня празднует День Святого Духа

ИА Красная Весна 04:53
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Общество

Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
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Культура

Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Энергетика

Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
REGNUM 05 июня в 08:53
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
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Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
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Технологии

Выходцы из «Тинькофф» запустили финансовый сервис в Германии

Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank, и Visa.
IT-World 07:00
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Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
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Футбол

Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, как и ожидалось, полностью восстановился после травмы.32-летний аргентинец сегодня приступил к тренировкам с командой.
Soccer.ru 06:19
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 05:21
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Единоборства

Конор Макгрегор объяснил причину завершения спортивной карьеры

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в интервью телеканалу ESPN объяснил причину завершения спортивной карьеры.
Sputnik Кыргызстан 04:31
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян в период пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан страны в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
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