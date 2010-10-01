Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыГерхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Экс-канцлер Германии занимает эту должность с 2017 года. Его полномочия подтвердил совет директоров, который принял это решение еще в пятницу, однако известно о нем стало только сегодня. Параллельно Шредер возглавляет комитет акционеров компании «Северный Поток-2».
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Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

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Интерфакс02:55

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:30, Ашберн
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