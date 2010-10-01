Политика
Эхо МосквыГерхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»
Экс-канцлер Германии занимает эту должность с 2017 года. Его полномочия подтвердил совет директоров, который принял это решение еще в пятницу, однако известно о нем стало только сегодня. Параллельно Шредер возглавляет комитет акционеров компании «Северный Поток-2».
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Футбол
ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно
ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 01:45
Общество
Врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Киберспорт
Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5
Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
РИА Новости 09:35
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C
На юге европейской территории России 8—13 июня температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
RT на русском 10:38
Общество
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Родной город 07:44
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
Новое общественное пространство появится в центре Петербурга
Питерские заметки 11:02
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Футбол
Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов
Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро.
ГЛАС.RU 09:31
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Футбол
Футболист «Динамо» Евгеньев вылечился от коронавируса
Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о выздоровлении защитника команды Романа Евгеньева, который до этого болел коронавирусом.
RT на русском 07:45
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
По мнению основателя Dsight Арсения Даббаха, L1 могла выйти из Uber, потому что больше не видит возможности заработать на стартапе.
РБК 09:11
Общество
Хэмилтон выступил против правительства Великобритании
Ранее шестикратный чемпион Формулы 1 поддержал протестующих против расизма в США и Европе.
Motorsport.com Россия 10:40
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
Новые автомобили вчера в 04:51
Здоровье
Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль
Сибирское отделение РАН планирует предложить правительству РФ в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса специальный противовирусный аэрозоль, сообщила в понедельник РИА Новости ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.
РИА Новости 06:49