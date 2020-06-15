Политика
Эхо МосквыГерхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»
Экс-канцлер Германии занимает эту должность с 2017 года. Его полномочия подтвердил совет директоров, который принял это решение еще в пятницу, однако известно о нем стало только сегодня. Параллельно Шредер возглавляет комитет акционеров компании «Северный Поток-2».
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Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Политика
На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Религия
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
"Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине", - сообщает агентство.
РИА Новости 08:06
Экономика
Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом
Суд удовлетворил заявление, в результате этого сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Ананьеву составила 2,9 млрд руб. с процентами почти за десять лет.
Ведомости 08:51
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Общество
«Новичок» добавили в списки Конвенции о запрещении химоружия
Опасные химикаты категории «Новичок» официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), 8 июня сообщило постпредство Канады при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
ИА Красная Весна 08:22
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей
В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
Общество
У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус
Коммерсантъ 07:09
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Происшествия
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
РИА Новости 08:36
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
Трехдневные выходные ждут братчан на наступившей рабочей неделе
Дополнительный выходной горожанам подарит День России, который отмечает вся страна в пятницу, 12 июня.
Tkgorod.ru вчера в 22:30
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31
Происшествия
Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников
Стационар Измалковской районной больницы в Липецкой области приостановил работу из-за коронавирусной инфекции, которой заразились 12 работников, сообщил в понедельник РИА Новости представитель обладминистрации.
РИА Новости 06:16
Экономика
В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 15:02 — REGNUM В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:02
Футбол
Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным
Положительный тест на коронавирус, который ранее сдал полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов, оказался ошибочным.
Российская газета 08:44
Шоу-бизнес
Алексей Панин опроверг слухи о скандале на похоронах Михаила Кокшенова
Российский актер Алексей Панин прокомментировал слухи о скандале на похоронах Михаила Кокшенова, участником которого он якобы стал.
iReactor 07:19
Происшествия
Юноша зарезал отца и ранил мать в Татарстане
По данным следствия, ночью 7 июня юноша, находясь дома со своими родителями, несколько раз ударил отца и мать ножом, а затем нанес ножевые ранения и себе.
Известия 08:40