Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыГерхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Экс-канцлер Германии занимает эту должность с 2017 года. Его полномочия подтвердил совет директоров, который принял это решение еще в пятницу, однако известно о нем стало только сегодня. Параллельно Шредер возглавляет комитет акционеров компании «Северный Поток-2».
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Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

РБК04:07

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48

Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Говорит Москва03:16

Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Эхо Москвы04:32
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Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
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На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
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В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

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Экономика

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Суд удовлетворил заявление, в результате этого сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Ананьеву составила 2,9 млрд руб. с процентами почти за десять лет.
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Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Общество

«Новичок» добавили в списки Конвенции о запрещении химоружия

Опасные химикаты категории «Новичок» официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), 8 июня сообщило постпредство Канады при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
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В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Общество

Онищенко напомнил о вреде антисептиков

Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
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Общество

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"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
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Трехдневные выходные ждут братчан на наступившей рабочей неделе

Дополнительный выходной горожанам подарит День России, который отмечает вся страна в пятницу, 12 июня.
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Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
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Джигарханяна госпитализировали после инсульта

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Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным

Положительный тест на коронавирус, который ранее сдал полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов, оказался ошибочным.
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Юноша зарезал отца и ранил мать в Татарстане

По данным следствия, ночью 7 июня юноша, находясь дома со своими родителями, несколько раз ударил отца и мать ножом, а затем нанес ножевые ранения и себе.
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