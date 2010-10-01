Политика
ИнтерфаксШредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова избран председателем совета директоров "Роснефти", сообщила компания. Он возглавляет совет с сентября 2017 года.
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Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня
Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
RT на русском 07:25
Общество
Выпускникам разрешили подавать документы в вузы до ЕГЭ
Российские выпускники в 2020 году смогут подавать заявления на поступление в вузы без результатов ЕГЭ.
Общественное телевидение России 08:35
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
RT на русском 03:47
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Политика
На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
Происшествия
В Калуге вандалы разрушили 26 надгробий на кладбище
В полицию поступили заявления от калужан о повреждении надмогильных сооружений на Трифоновском кладбище. Всего было пять таких заявлений.
Российская газета 05:17
Путешествия
С 1 июля туристам разрешат отдыхать по всей России
Возобновить внутренний туризм в России планируют с 1 июля, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Комсомольская правда 04:44
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Политика
Глава Минсвязи заявил, что Рунет невозможно изолировать
Закон о суверенном Рунете не позволит создать рубильник, чтобы отсечь российский сегмент интернета от остальной сети, заявил министр связи Максут Шадаев.
Интерфакс 09:18
Происшествия
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:51
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Политика
Спецслужбы Чехии поверили доносу российского дипломата — МИД Чехии
Причиной высылки двух российских дипломатов стала вымышленная информация, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек, 7 июня передает чешское издание «ДеникН».
ИА Красная Весна 07:28
Общество
Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания
На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
Технологии
Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице
Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона.
Газета.Ru 05:33
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга
Новая карта пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, позволит увидеть, в каких районах Петербурга их наибольшее число.
Piter.tv 09:48
Общество
В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 взамен Superjet
Говорит Москва 04:27
Общество
В центре Петербурга появится новое общественное пространство
Инвестиционно-консалтинговая компания Ales Capital совместно с Miles&Yards (автор концепции развития «Севкабель Порта») создадут новое общественное пространство во внутреннем дворе «Никольских рядов».
РБК Санкт-Петербург 05:03
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Общество
В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов
В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.
РИА Новости 08:52
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45