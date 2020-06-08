Политика

ТАССТАССГерхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Шредер является членом и председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.
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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Национальная служба новостей03:24

Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Говорит Москва03:16

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров Роснефти

REGNUM03:03

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09
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Происшествия

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

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"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
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Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

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Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 06 июня в 09:59
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Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
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«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

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Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
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Общество

В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру

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46 человек заразились коронавирусом в Амурской области за сутки

Темп прироста за сутки составил 6,6%. Всего в регионе Covid-19 подтвержден уже 748 раз.
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В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

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На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

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Создана игра для заголовка вкладки браузера

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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

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Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
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В Россию с любовью: Вагнер Лав возвращается в ЦСКА

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Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

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В трех районах Красноярского края объявлен режим ЧС из-за паводков

В трех районах Красноярского края- Партизанском, Манском и Ермаковском – объявлен режим ЧС из-за паводков.
Радио Маяк 02:46
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Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

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В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 8 985, за все время - 476 658, суточный прирост сократился до 1,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:37
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