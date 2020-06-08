Политика
ТАССГерхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Шредер является членом и председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.
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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Национальная служба новостей03:24
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Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Общество
Международное авиасообщение могут возобновить в России с 15 июля
Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ридус вчера в 08:41
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы вчера в 04:31
Экономика
Промпроизводство в Германии в апреле упало на рекордные 17,9%
В апреле объем промышленного производства в Германии рухнул к марту на 17,9%, свидетельствуют данные Министерства экономики и труда ФРГ.
Интерфакс 02:37
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Финансы
Хешрейт биткоина приблизился к историческому максиму
Хешрейт биткоина превысил 130 EH/s и приблизился к историческому максимуму в 136,24 EH/s, который был установлен в марте текущего года.
РБК 03:07
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
По слухам, 42-летний фотограф съехал от певицы и появляется в общем доме только, чтобы повидаться с дочерью.
ТВ Центр 02:33
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 06 июня в 09:59
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Общество
В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
Здоровье
46 человек заразились коронавирусом в Амурской области за сутки
Темп прироста за сутки составил 6,6%. Всего в регионе Covid-19 подтвержден уже 748 раз.
Вести - Амурская область 03:26
Авто
Haval назвала дату продаж нового Haval H6
Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс 06 июня в 23:57
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Технологии
Создана игра для заголовка вкладки браузера
Австрийский программист создал игру для заголовка вкладки браузера.
Ferra вчера в 08:25
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Общество
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
Футбол
В Россию с любовью: Вагнер Лав возвращается в ЦСКА
Pravda.Ru 03:25
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
Общество
В трех районах Красноярского края объявлен режим ЧС из-за паводков
В трех районах Красноярского края- Партизанском, Манском и Ермаковском – объявлен режим ЧС из-за паводков.
Радио Маяк 02:46
Экономика
Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.
РБК 03:06
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 8 985, за все время - 476 658, суточный прирост сократился до 1,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:37