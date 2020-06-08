Политика
Вести.RuГерхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров «Роснефти»
Председателем совета директоров "Роснефти", крупнейшей нефтегазовой компании в мире, переизбран Герхард Шрёдер, следует из сообщения компании. Такое решение принято 5 июня на первом заседании совета директоров по итогам годового собрания акционеров.
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Игры
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Чернышенко добавил, что меры для «быстрого запуска» туристического сезона уже разработаны.
РБК 05:03
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru 06 июня в 10:53
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик»
Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
Происшествия
В Ростовской области задержан предполагаемый убийца двух рыбаков
34-летний житель села Новобатайск задержан и дал показания следствию.
REGNUM 06:01
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости 06:02
Политика
Песков указал на отсутствие дат по возобновлению перелетов за границу
С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:58
Футбол
Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончанию сезона
Действующее соглашение капитана с чемпионами России истекает нынешним летом. Бранислав Иванович пришел в "Зенит" из "Челси" зимой 2017 года.
Вести.Ru 05:37
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Общество
В Тульской области выявлено 115 новых носителей SARS-CoV-2
Тула, 7 июня 2020, 10:43 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 03:43
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 06 июня в 02:52
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Политика
«Яблоко» отказалось голосовать по поправке в конституцию
Партия «Яблоко» не будет участвовать в голосовании по поправке в конституцию, которое состоится 1 июля.
BFM.ru 04:10
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Путин поправил главу Бурятии на 400 млн по стоимости библиотеки
Глава РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда тот отчитался по стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06 июня в 15:55
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области
В воскресенье, 7 июня, за несколько минут до полуночи глава региона обнародовал срочное заявление по ситуации с коронавирусом.
Kursk.com 05:05
Общество
Мишустин решил упростить выезд за рубеж и въезд в Россию
Слова премьер-министра приводят информагентства.
РБК 06:07
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Армия и оружие
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО.
Lenta.ru 05:45
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14