Коронавирус

MetaratingsMetaratingsГеркус призвал отдать «Зениту» чемпионство РПЛ

Считаю, «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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с чего всё началось

Илья Геркус: Футбольный клуб не должно интересовать, за коммунистов его болельщик, или за «Единую Россию»

Бывший генеральный директор «Локомотива» выступил в YouTube проекте «Спорта День за Днем» «Не один дома».
Спорт день за днем02:43

Подробнее о событии

Боярский: нужно досрочно завершить сезон РПЛ и признать «Зенит» чемпионом

Metaratings12:15

Боярский: всем уже ясно, что надо отдать золотые медали «Зениту»

RT на русском11:28

Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?

Чемпионат30 апреля в 09:37

Геркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

РИА Новости06:03

Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков

Спорт-Экспресс09:00

Экс-директор «Локомотива» Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали. Двух мнений быть не может»

Спорт БИЗНЕС Online06:45

Геркус: «Конечно, „Зенит“ - чемпион, тут вопросов нет»

Евро-футбол.ру30 апреля в 09:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:39, Ашберн
Общество

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru 08:17
3,2K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин

Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
REGNUM 15:16
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Политика

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

URA.Ru 04:11
399
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,4K
Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция.
Вести.Ru 12:02
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Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

ТАСС 05:18
1,4K
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
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Происшествия

СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы

RT на русском 13:26
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru 19:24
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Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

BFM.ru 12:25
1,6K
Общество

Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
16
Общество

Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
21
Общество

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
343
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева

Вечерняя Москва вчера в 14:56
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Единоборства

53-летний Майк Тайсон продемонстрировал отличную физическую форму

Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.
ИнфоСМИ 10:10
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
172
Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
1
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
48
Политика

Журналисты Le Monde: пандемия коронавируса положила конец лидерству США

Пандемия коронавирусной инфекции положила конец установленному после Второй мировой войны миропорядку, а также лидерству США на международной сцене, заявили авторы французского издания Le Monde.
Московский Комсомолец 20:34
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна 11:35
809
Армия и оружие

В НАТО решили подготовиться ко второй волне коронавируса

Оперативный план на случай второй волны пандемии коронавируса решили подготовить в НАТО, сообщает 2 мая немецкое издание Spiegel.
ИА Красная Весна 08:35
Экономика

В пролете: развалится ли мировая авиандустрия под напором эпидемии

Мировая авиационная индустрия оказалась в числе секторов экономики, по которым карантин и вызванный эпидемией кризис ударили сильнее всего.
Известия 17:02
Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК 14:13
96
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Футбол

«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.
Sport.ru 16:14
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
61
Космос

Индустрия малых спутников требует стандартизации — Bryce Space Tech

Индустрия разработки и изготовления малых спутников требует большей стандартизации.
ИА Красная Весна 07:36
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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