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РИА НовостиРИА НовостиГеркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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с чего всё началось

Илья Геркус: Футбольный клуб не должно интересовать, за коммунистов его болельщик, или за «Единую Россию»

Бывший генеральный директор «Локомотива» выступил в YouTube проекте «Спорта День за Днем» «Не один дома».
Спорт день за днем02:43

Подробнее о событии

Боярский: нужно досрочно завершить сезон РПЛ и признать «Зенит» чемпионом

Metaratings12:15

Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?

Чемпионат30 апреля в 09:37

Экс-директор «Локомотива» Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали. Двух мнений быть не может»

Спорт БИЗНЕС Online06:45

Геркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

РИА Новости06:03

Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков

Спорт-Экспресс09:00

Боярский: всем уже ясно, что надо отдать золотые медали «Зениту»

RT на русском11:28

Геркус: «Конечно, „Зенит“ - чемпион, тут вопросов нет»

Евро-футбол.ру30 апреля в 09:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК вчера в 12:12
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Армия и оружие

La Repubblica (Италия): русские? Нет, спасибо. Миссия военных близится к завершению (La Repubblica)

Итальянское правительство намерено ответить именно так на предложение продлить военную миссию из Москвы, нацеленную на борьбу против вируса.
ИноСМИ 05:22
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Здоровье

«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
1
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
13
Общество

Умерла вдова родного племянника Николая II

На 94-году жизни умерла Ольга Куликовская-Романова - вдова родного племянника императора Николая II.
Газета.Ru 11:33
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
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Футбол

Арустамян: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым до 2024 года

Московский "Локомотив" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым, новое соглашение рассчитано до 2024 года.
МК-Спорт 12:44
Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
2,8K
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Шоу-бизнес

Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

В возрасте 56 лет скончалась солистка и сопродюсер группы "Фристайл" Нина Кирсо. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Алла.
Газета.Ru 30 апреля в 15:13
60
Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru вчера в 19:45
312
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Российская газета 09:32
2,2K
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
332
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1,7K
Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
5
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
354
Общество

Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна вчера в 15:10
802
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
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