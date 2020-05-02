Коронавирус
РИА НовостиГеркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ
Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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Илья Геркус: Футбольный клуб не должно интересовать, за коммунистов его болельщик, или за «Единую Россию»
Бывший генеральный директор «Локомотива» выступил в YouTube проекте «Спорта День за Днем» «Не один дома».Спорт день за днемвчера в 02:43
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Экс-директор «Локомотива» Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали. Двух мнений быть не может»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:45
Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?
Чемпионат30 апреля в 09:37
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Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 02:26
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Экономика
Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Врач выпал из окна больницы в Воронежской области
В Воронежской области проводится проверка по факту происшествия в Новоусманской районной больнице, в результате которого травмы получил врач скорой помощи.
Российская газета вчера в 14:55
Кино
Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки
Как сообщает издание Variety в США покончил с собой один из создателей фильма ужасов 1988 года - «Детские игры».
Live24 01:39
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Evo-rus.com вчера в 07:30
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ вчера в 01:29
Происшествия
Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения
Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru вчера в 21:37
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 06:15
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Здоровье
В Саратовской области на карантин закрываются школы-интернаты
Регион 64 вчера в 08:39
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом
В Иркутской области скончался пятый пациент, у которого был подтвержден коронавирус, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 01:55
Авто
Чек-лист автовладельца: угонщики рассказали, как осложнить жизнь их коллегам
Подорожание автомобилей и дефицит запчастей повысил спрос на «услуги» угонщиков.
НГС24 вчера в 22:00
Общество
Илон Маск заявил о намерении избавиться от всего своего имущества
Российская газета 01 мая в 16:47