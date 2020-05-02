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РИА НовостиРИА НовостиГеркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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с чего всё началось

Илья Геркус: Футбольный клуб не должно интересовать, за коммунистов его болельщик, или за «Единую Россию»

Бывший генеральный директор «Локомотива» выступил в YouTube проекте «Спорта День за Днем» «Не один дома».
Спорт день за днемвчера в 02:43

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Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков

Спорт-Экспрессвчера в 09:00

Экс-директор «Локомотива» Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали. Двух мнений быть не может»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:45

Геркус: «Конечно, „Зенит“ - чемпион, тут вопросов нет»

Евро-футбол.ру30 апреля в 09:37

Геркус призвал отдать «Зениту» чемпионство РПЛ

Metaratingsвчера в 05:20

«Опять пессимизм». Чемпионат России по футболу могут остановить?

BFM.ru01 мая в 14:12

Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?

Чемпионат30 апреля в 09:37

Геркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

РИА Новостивчера в 06:03
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
1,2K
Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Экономика

Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
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Происшествия

Врач выпал из окна больницы в Воронежской области

В Воронежской области проводится проверка по факту происшествия в Новоусманской районной больнице, в результате которого травмы получил врач скорой помощи.
Российская газета вчера в 14:55
1,9K
Кино

Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки

Как сообщает издание Variety в США покончил с собой один из создателей фильма ужасов 1988 года - «Детские игры».
Live24 01:39
22
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
2,8K
Наука

Создано средство против неизлечимого рака

Evo-rus.com вчера в 07:30
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Общество

Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
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Происшествия

Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3,1K
Кино

Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал

Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ вчера в 01:29
10
Происшествия

Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения

Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
8
Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
648
Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru вчера в 21:37
3
Общество

Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 06:15
1,5K
Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
57
Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
164
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
98
Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
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Здоровье

В Саратовской области на карантин закрываются школы-интернаты

Регион 64 вчера в 08:39
5
Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
322
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
214
Общество

В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом

В Иркутской области скончался пятый пациент, у которого был подтвержден коронавирус, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 01:55
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Авто

Чек-лист автовладельца: угонщики рассказали, как осложнить жизнь их коллегам

Подорожание автомобилей и дефицит запчастей повысил спрос на «услуги» угонщиков.
НГС24 вчера в 22:00
Общество

Илон Маск заявил о намерении избавиться от всего своего имущества

Российская газета 01 мая в 16:47
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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