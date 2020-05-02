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РИА НовостиРИА НовостиГеркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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с чего всё началось

Илья Геркус: Футбольный клуб не должно интересовать, за коммунистов его болельщик, или за «Единую Россию»

Бывший генеральный директор «Локомотива» выступил в YouTube проекте «Спорта День за Днем» «Не один дома».
Спорт день за днем02:43

Подробнее о событии

Боярский: нужно досрочно завершить сезон РПЛ и признать «Зенит» чемпионом

Metaratings12:15

Боярский: всем уже ясно, что надо отдать золотые медали «Зениту»

RT на русском11:28

Экс-директор «Локомотива» Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали. Двух мнений быть не может»

Спорт БИЗНЕС Online06:45

Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков

Спорт-Экспресс09:00

Геркус объяснил, почему признать «Зенит» чемпионом справедливо

ProstoProSport30 апреля в 13:16

Геркус: чемпионство «Зенита» при остановке РПЛ абсолютно логичное. Кто, если не «Зенит»?

Чемпионат30 апреля в 09:37

Геркус: «Конечно, „Зенит“ - чемпион, тут вопросов нет»

Евро-футбол.ру30 апреля в 09:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
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Общество

В Вольском районе закрыты на карантин два села

В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в России на 1 мая

Эксперты портала CarsWeek.ru подготовили обновленный рейтинг самых доступных автомобилей по состоянию на 1 мая.
Tvoe-avto.com 06:40
2
Общество

Лукашенко не делал тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:12
8
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Происшествия

Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на пилораме в Ленобласти на площади 900 кв. м, передает 2 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Известия 14:24
1
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
335
Наука

Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
3
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
327
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Общество

В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
118
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы 13:31
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Происшествия

В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане

Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
4
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport вчера в 10:28
1
Общество

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Общество

Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом

Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
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Происшествия

Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
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Здоровье

Фитнес-индустрия выработала меры для открытия клубов после пандемии

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России составила перечень мер для организации безопасного функционирования клубов после снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса.
Национальная служба новостей 09:34
7
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
246
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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