Футбол

ProstoProSportProstoProSportГеркус сравнил возможные меры WADA с третьей мировой войной

Экс-президент ФК «Локомотив» Илья Геркус высказался по поводу возможных мер WADA в отношении России в связи с допинговым скандалом. Об этом он написал в своем Twitter.
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Илья Геркус
Если, как говорят, спорт — это имитация войны, то мы переживаем третью мировую. Ну, пусть лучше так...
— Илья Геркус, российский предпринимательЧемпионат 03:59

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