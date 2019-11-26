Футбол
ProstoProSportГеркус сравнил возможные меры WADA с третьей мировой войной
Экс-президент ФК «Локомотив» Илья Геркус высказался по поводу возможных мер WADA в отношении России в связи с допинговым скандалом. Об этом он написал в своем Twitter.
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Если, как говорят, спорт — это имитация войны, то мы переживаем третью мировую. Ну, пусть лучше так...
— Илья Геркус, российский предпринимательЧемпионат 03:59
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Илья Геркус: Если спорт — имитация войны, то мы сейчас переживаем третью мировую
Bookmaker-ratings.ru04:15
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Общество
В России усилились эмиграционные настроения
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В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
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Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
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В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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В России модель CS75 FL в этом году пока не появится. Ее просто не успеют сертифицировать. Этот процесс завершится в следующем году.
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Общество
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Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Наука
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови.
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Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
В текущем году Россия поставила Турции по контрактам четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.
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В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.