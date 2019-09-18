Общество

Piter.tvPiter.tvГерман Греф назвал главные профессии будущего

Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий. Речь идет об инженерах-биомедиках, инженерах виртуальной реальности, биотехнологах.
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Греф назвал профессии будущего

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все без исключения люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности из-за развития искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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RT на русском05:24

Греф назвал главные профессии будущего

Газета.Ru04:55

Герман Греф назвал профессии будущего

РЕН ТВ04:40

Греф назвал профессии будущего

ПРАЙМ04:39
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
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