Общество
Piter.tvГерман Греф назвал главные профессии будущего
Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий. Речь идет об инженерах-биомедиках, инженерах виртуальной реальности, биотехнологах.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все без исключения люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности из-за развития искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий, считает глава Сбербанка Герман Греф.РИА Новости04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Армия и оружие
Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Здоровье
На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин
На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин.
Экономика
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Фигурное катание
Мозалёв занимает второе место после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянин Андрей Мозалёв занимает второе место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Политика
Зеленский заявил, что кабмину нужны «новые мозги и сердца»
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что правительству «нужны новые мозги и новые сердца», пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
Москва возглавила рейтинг по индексу IQ городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Наука
Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Происшествия
У жителя Твери коронавирус не подтвердился
У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили.
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
Игры
Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars
Игра называется Star Wars: Project Maverick.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Наука
Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен
Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Авто
Компания BMW представила электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.