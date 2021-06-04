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Герман Греф назвал криптовалюты самым опасным способом инвестирования

Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что считает банковский депозит самым надежным инструментом инвестирования, а криптовалюты и акции он назвал самым рисковым способом вложения средств. Депозит в банке полностью надежен, но у него не очень высокая доходность, отметил Греф в интервью НТВ.В источнике

С чего всё началось

«Нет большого аппетита к риску»: Греф рассказал, как зарабатывает до 9% годовых в валюте

В интервью НТВ на ПМЭФ-2021 Греф отметил, что сейчас на рынке есть много инструментов, позволяющих минимизировать риски. Например, это инструменты с фиксированной доходностью компаний первого эшелона, которые обеспечивают доходность выше банковских депозитов и приемлемый уровень риска.
НТВвчера в 12:40

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Герман Греф назвал криптовалюты самым опасным способом инвестирования

РБК04:31

Назван самый надежный инструмент для инвестиций

Телеканал 360°18:27

Греф назвал самый надежный и самый опасный инструменты для инвестиций

Lenta.ruвчера в 16:48

Греф рассказал о рискованных и надёжных инструментах для инвестиций

News.ruвчера в 16:59

Греф назвал самый надежный и рискованный инструменты для инвестиций

Коммерсантъвчера в 14:55

Греф назвал самый надежный и самый рисковый инструменты для инвестиций

ПРАЙМвчера в 13:56

«Нет большого аппетита к риску»: Греф рассказал, как зарабатывает до 9% годовых в валюте

НТВвчера в 12:40
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РИА Новости03:41

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Интерфакс04:21

Ростех разработал новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

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ТАСС02:32