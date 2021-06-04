Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что считает банковский депозит самым надежным инструментом инвестирования, а криптовалюты и акции он назвал самым рисковым способом вложения средств. Депозит в банке полностью надежен, но у него не очень высокая доходность, отметил Греф в интервью НТВ.

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С чего всё началось «Нет большого аппетита к риску»: Греф рассказал, как зарабатывает до 9% годовых в валюте В интервью НТВ на ПМЭФ-2021 Греф отметил, что сейчас на рынке есть много инструментов, позволяющих минимизировать риски. Например, это инструменты с фиксированной доходностью компаний первого эшелона, которые обеспечивают доходность выше банковских депозитов и приемлемый уровень риска. НТВ вчера в 12:40