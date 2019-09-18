Общество
Piter.tvГерман Греф назвал главные профессии будущего
Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий. Речь идет об инженерах-биомедиках, инженерах виртуальной реальности, биотехнологах.
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с чего всё началось
Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".РИА Новости04:57
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Общество
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков на город Серакиб в Идлибе
Боевики предприняли несколько атак на сирийский Серакиб в провинции Идлиб, однако так и не смогли захватить город.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Общество
Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Происшествия
Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко
Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
Транспорт
В Петербурге хотят построить аналог Московского транспортного кольца
Как сообщил "Фонтанке" курирующий проект от Петербурга вице-губернатор Евгений Елин, поскольку проект повлечет заметные изменения в жизни и облике города и потребует корректировок Генплана, власти хотят обсудить его с горожанами.
Общество
Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Доступ к целому ряду инетренте-ресурсов будет ограничен Роскомнадзором.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»
Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Футбол
В петербургском метро сыграли в футбол
Как объяснили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», ровно за 100 дней до старта Чемпионата Европы по футболу в городской подземке на глубине более 60 метров спортсмены сыграли в Panna-футбол.
Экономика
«Открытые медиа»: Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью почти 86 кв. километров
Семья вице-премьера РФ Марата Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 га, или почти 86 кв. км, что больше острова Гернси и лишь в 2 раза меньше государства Лихтенштейн.
Кино
Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение
Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Песков разъяснил, почему не растут доходы россиян
Журналисты задали вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, почему доходы россиян в годы макроэкономической стабильности и профицита бюджета не росли.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Армия и оружие
Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16
Ранее правительственная армия Сирии заявила, что сбит турецкий беспилотник с подписью Эрдогана.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Авто
Haval построит в России моторный завод
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Музыка
В Екатеринбурге концерт итальянского дуэта отменили из-за коронавируса
Армия и оружие
Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе
О просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту США Дональду Трампу снабдить Турцию боеприпасами для проведения военной операции в Идлибе сообщили СМИ.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.