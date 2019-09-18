Общество
Lenta.ruГерман Греф назвал профессии будущего
В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
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с чего всё началось
Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".РИА Новости04:57
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Авто
Audi представила новый хэтчбек Audi A3 Sportback
Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
В Россию Mitsubishi привезла Eclipse Cross в «черной» спецверсии
У российских дилеров марки в продаже появилась «черная» спецверсия кроссовера Eclipse Cross, получившая название Black Edition.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Происшествия
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки.
Политика
В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»
«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Происшествия
ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Общество
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Наука
Попугаи понимают основы теории вероятностей
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.