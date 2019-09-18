Общество

Lenta.ruLenta.ruГерман Греф назвал профессии будущего

В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
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Греф назвал профессии будущего

Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".
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