Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему идея раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом не может быть реализована. По словам Грефа, в России нет такой возможности и необходимых инструментов, как, например, у США.

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