Экономика

Кавказ ПостКавказ ПостГреф заявил о невозможности раздать россиянам деньги

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему идея раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом не может быть реализована. По словам Грефа, в России нет такой возможности и необходимых инструментов, как, например, у США.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС21 апреля в 10:37

«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев

Царьград22 апреля в 13:42

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новости21 апреля в 16:33

Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»

Комсомольская правда22 апреля в 12:50

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru21 апреля в 09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru21 апреля в 08:54

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК21 апреля в 08:06
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Футбол

«Барса» предложила «Тоттенхэму» Умтити и Семеду в обмен на Ндомбеле

По информации источника, за Ндомбеле «Барселона» предложила защитников Самюэля Умтити и Нелсона Семеду.
Sports.ru 08:54
Музыка

The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
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Авто

В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Осень 2016 года в России начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире.
Вести.Ru 07:27
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Здоровье

Количество зараженных на Ямале увеличилось на 23 человека

УралПолит.Ru 04:14
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Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
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Политика

Путин призвал чиновников не покупать зарубежные лимузины

Газета.Ru 09:29
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Происшествия

В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника

Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
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Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Культура

10-летняя россиянка Марта Тимофеева получила контракт в Голливуде

Юная актриса утверждена на роль в приключенческом сериале «Тайное общество мистера Бенедикта».
66.ru 08:44
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Здоровье

Мурашко заявил об увеличении выпуска лекарств от коронавируса

Объемы выпуска лекарств для лечения коронавируса увеличены в разы.
Известия 07:30
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Общество

Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
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Политика

Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия 08:09
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
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Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
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Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
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Армия и оружие

Подмосковье запросило у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом

РИА Новости 09:09
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Общество

Власти Алтая ввели карантин в Змеиногорском районе

Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района.
ИА Красная Весна 06:12
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Общество

В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Экономика

Минтранс включил 162 компании в перечень системообразующих предприятий

Минтранс России включил в перечень системообразующих предприятий 162 транспортных компании, и его утвердила правкомиссия, говорится в сообщении министерства.
РИА Новости 09:47
Здоровье

Расширен список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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