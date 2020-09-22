Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ
Смотрите также
Финляндия вновь закроет границу со Швецией
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
Десять депутатов Госдумы находятся в больнице с коронавирусом
Винила маму: что было в записке пропавшей в Москве 12-летней девочки
Солистка Little Big пожаловалась на травлю в соцсетях
В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
У пострадавшей в ДТП с рэпером на Остоженке оторвалась почка
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России
Греф выступил за снижение налогов в России
Греф рассказал о потерях Сбербанка на фоне пандемии
В Тверской области разбился истребитель Су-30
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Греф выступил за снижение налогов в России
В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
На Украине обвинили Обаму в «сдаче» Крыма
Фигуристка Радионова завершила спортивную карьеру
Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
Подробнее о событии