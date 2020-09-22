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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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В Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что размещение в Литве подразделений армии США осуществляется в рамках планов военного сотрудничества и никак не связано с событиями в регионе.
RT на русском09:48
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Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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