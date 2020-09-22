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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51

Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюс04:40
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Следователи начали проверку по факту крушения частного самолета в ХМАО

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало процессуальную проверку информации, поступившей из органов внутренних дел, о том, что 21 сентября 2020 года в озере Высынглор недалеко от поселка Угут Сургутского района обнаружен легкомоторный гидросамолет Че-27.
ЮграPROвчера в 09:37
9

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».
CT news04:00
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Депутат Госдумы в прямом эфире заявил о созданном в Дании «борделе» с черепахами

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что в Дании создали специальный «бордель» для зоофилов, в котором можно изнасиловать черепаху.
Lenta.ru08:26

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03