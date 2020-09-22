Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.