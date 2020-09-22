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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Экс-главе УМВД Екатеринбурга предъявили обвинение

Бывшему начальнику УМВД РФ по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий»), пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК Екатеринбургвчера в 08:09
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Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США

Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании президента США Дональда Трампа, а для большего американского присутствия в регионе, заявил сербский президент Александр Вучич.
РИА Новости10:05

Госдума досрочно прекратила полномочия Карелина и Ледкова

Москва, 22 сентября 2020, 15:55 — REGNUM Госдума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от «Единой России» Александра Карелина и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM08:55
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Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.ру09:08
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Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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