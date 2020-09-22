Бывшему начальнику УМВД РФ по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий»), пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании президента США Дональда Трампа, а для большего американского присутствия в регионе, заявил сербский президент Александр Вучич.
Москва, 22 сентября 2020, 15:55 — REGNUM Госдума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от «Единой России» Александра Карелина и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.