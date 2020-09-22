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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51

Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса

Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.
РИА Новости11:09
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«Локомотиву» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ

Ярославскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" засчитано техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата против пекинского "Куньлунь Ред Стар", сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru11:49

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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Le Monde: Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde.
Эхо Москвы11:33