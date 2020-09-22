В Крыму задержали двух подозреваемых в призывах к экстремизму

Спецслужбы задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, а также жителя Евпатории по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма.