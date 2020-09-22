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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
РЕН ТВ

В Сбербанке заявили, что пик спроса на кредиты в России прошел

РЕН ТВ05:57
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
РИА Новости06:44
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID-19

Распространение коронавируса в России прекратится через 9–12 месяцев, если за это время 70–80% населения сделает прививку, сообщил в ходе пресс-конференции директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости06:29
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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Боррель заявил о готовности ехать в Минск для урегулирования кризиса

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Белоруссии, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС.
Известия06:55
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Песков: США впали в санкционную зависимость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у США есть зависимость от санкций, кроме того, он отказался комментировать слова американского госсекретаря Майка Помпео по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Аргументы и Факты06:50
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Москва: СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Правоохранительный портал Кузбасса20 сентября в 05:47
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Благосостояние американцев во II квартале достигло исторического пика

Во II квартале 2020 года чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США достигла рекордного значения на фоне возобновившегося роста фондового рынка и принятых мер поддержки экономики.
Интерфакс03:08
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