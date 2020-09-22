ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.