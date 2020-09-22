Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Распространение коронавируса в России прекратится через 9–12 месяцев, если за это время 70–80% населения сделает прививку, сообщил в ходе пресс-конференции директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Белоруссии, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у США есть зависимость от санкций, кроме того, он отказался комментировать слова американского госсекретаря Майка Помпео по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Во II квартале 2020 года чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США достигла рекордного значения на фоне возобновившегося роста фондового рынка и принятых мер поддержки экономики.