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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
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В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Бывший гендиректор «Динамо» отсудил у клуба более 3 млн рублей

Адвокат Вагид Искендеров, представляющий интересы бывшего генерального директора «Динамо» Евгения Муравьёва, сообщил, что его клиенту удалось отсудить у московского клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.
RT на русском14:38

В бундестаге рассказали о расколе в ЕС из-за «Северного потока-2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил, что план США по созданию так называемой коалиции против "Северного потока-2" свидетельствует о том, что у европейских союзников американцев нет единой позиции по газопроводу.
Вестник Кавказа14:51

В Свердловской области вакцину от COVID-19 первыми получат медики

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, кто и при каких условиях сможет принять участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, первая партия которой уже поступила в Свердловскую область.
Екатеринбург Онлайн07:38
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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомости12:35
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