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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РИА Новости

Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки

РИА Новости09:00
РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
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На PC состоялся релиз Halo 3: ODST

В PC-версии Halo 3: ODST игроков ждёт поддержка широкоформатных мониторов, разрешения 4K и частоты 60+ кадров в секунду, а также кооперативный режим на четверых под названием Firefight, который получат и обладатели шутера на Xbox One.
Игромания.ру04:43

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.ру09:08

Следователь опять отказался раскрыть суть обвинения Ивана Сафронова

Следователь по особо важным делам следственного управления ФСБ Александр Чабан опять отказался раскрыть суть обвинения бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.
Piter.tv07:12
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Следователи начали проверку по факту крушения частного самолета в ХМАО

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало процессуальную проверку информации, поступившей из органов внутренних дел, о том, что 21 сентября 2020 года в озере Высынглор недалеко от поселка Угут Сургутского района обнаружен легкомоторный гидросамолет Че-27.
ЮграPROвчера в 09:37
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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