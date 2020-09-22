На PC состоялся релиз Halo 3: ODST

В PC-версии Halo 3: ODST игроков ждёт поддержка широкоформатных мониторов, разрешения 4K и частоты 60+ кадров в секунду, а также кооперативный режим на четверых под названием Firefight, который получат и обладатели шутера на Xbox One.