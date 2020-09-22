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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00

Из-за пандемии коронавируса уменьшился выброс СО2 в атмосферу Земли

В дни мировой пандемии коронавируса выбросы углерода в атмосферу Земли сократились на 8%. Это удалось установить благодаря исследованию, которое провели ученые Технологического института Карлсруэ (Германия).
Новый Веквчера в 08:47
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Исраэль Адесанья ответил Хамзату Чимаеву

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, отреагировал на заявление Хамзата Чимаева, пообещавшего досрочно финишировать чемпионов UFC в средней и полусредней весовой категории.
FightTime.ruвчера в 12:02

Правительство ЕАО сложило свои полномочия

Проект постановления правительства "О сложении полномочий правительства Еврейской автономной области" разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 Устава Еврейской автономной области и частью 1 статьи 10 закона ЕАО "О правительстве Еврейской автономной области".
EAOmedia.ruвчера в 05:58

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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