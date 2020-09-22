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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из «Битлз»

Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как "Битлз", сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.
РИА Новости21:52

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08