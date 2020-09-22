Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ
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Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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